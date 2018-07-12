Elektrik direğinin altındaki artezyen kuyuları mazotla çalışıyor

Elektrik direğinin altında litresi yaklaşık 6 TL olan mazot ile sulama yapmanın çok ağırlarına gittiğini belirten Aydınlı çiftçiler yetkililerden yardım isteyerek sorunlarının bir an önce çözülmesini istediler.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Ovası’nda çiftçilerin artezyen ile yaptıkları sulamada daha tasarruflu olan elektrik enerjisini kullanabilmesi için devlet tarafından Yenipazar Direcik Ovası’na kilometrelerce uzunluğunda elektrik hattı çekildi. O dönem yapılan bu hizmete çok sevinen ve üretim maliyetleri düşeceği için de planlamalar yapan bölge çiftçisi uygulanan prosedür karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirttiler. Yaklaşık 3 yıldır Aydın Yenipazar ovasında her tarlanın başında elektrik enerjisi çekili olmasına rağmen hiçbir çiftçinin uygulanan ağır şartlar nedeniyle elektrik ile sulamaya geçemediği belirtildi.

İlçeye bağlı Direcik Mahallesi sakinlerinden Mehmet Yılmaz ve Kenan Özocak, yaşadıkları olayın çok garip olduğunu belirterek “Adeta elimiz hamur karnımız aç. Dinamonun üstünde sulama için çekilmiş elektrik hattı var. Hiç kimse bu nimetten faydalanamıyor ancak herkes litresi 6 liraya yaklaşan mazot yakarak tarlasını sulamaya çalışıyor. Bu uygulama sadece çiftçiye değil milli ekonomiye de zarar veriyor” diye konuştu.

Elektrik hatlarının bölgeye 2 yıl önce çekilip hatta da elektrik verildiğini belirten Mehmet Yılmaz, “Çiftçiler olarak tarlamızdaki artezyenlerde elektrik enerjisinden faydalanmak için elektrik abonesi olmak istedik. Ancak DSİ yetkilileri tarafından önümüze abone olabilmemiz için ilginç şartlar sürüldü. Öncelikle tarlamızdaki dinamo ve elektrik trafosunun konulduğu alanın tapusunu DSİ’ye vermemiz gerektiği söylendi. Bunun yanı sıra her ne kadar artezyen bize ait olsa da DSİ’nin istediği zaman bizim artezyene kullanma hakkına sahip olduğu ancak bu durumda arıza meydana gelse dahi oluşan masrafı bizim ödeyeceğimiz söylendi. Bir türlü işin içinden çıkamadık. Elektrik enerjisinden faydalanmak için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştular.