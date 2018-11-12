İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik sobası evi yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.


Yangın, Güzelhisar Mahallesi 46. Sokak üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odadan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi Oğuzhan S. hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Elektrik sobasının koltuğu tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen ve duvardaki klimayı tutuşturması sonucu büyüyen yangın evde maddi hasara yol açtı.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.