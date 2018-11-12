Elektrik sobası evi yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Güzelhisar Mahallesi 46. Sokak üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odadan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi Oğuzhan S. hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Elektrik sobasının koltuğu tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen ve duvardaki klimayı tutuşturması sonucu büyüyen yangın evde maddi hasara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.