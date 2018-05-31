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31 Mayıs 2018 14:19

Elindeki bıçakla sokakta tehditler savurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, elindeki bıçakla kendisine zarar veren ve çevreye tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Elindeki bıçakla sokakta tehditler savurdu

31 Mayıs 2018 14:19


Olay, öğle saatlerinde Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aile içinde yaşanan tartışmanın ardından elindeki bıçakla sokağa çıktığı iddia edilen M.O., bıçakla kendisini sağ kolundan yaraladı. Sokakta dolaşmaya başlayan M.O., çevredekilere tehditler savurmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, M.O’yu tedavi olması ve sakinleşmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından elindeki bıçak alınarak ikna edilen M.O., ambulansa giderek tedavisini yaptırdı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.


Polislerin ifade işlemleri için karakola götürmeye çalıştığı M.O., bu kez de ekip otosuna binmemek için direndi. Polise zor anlar yaşatan M.O. ve eşi, daha sonra evlerine giderek ellerine aldıkları bıçaklarla saldırgan tavırlarını sürdürdü. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından sakinleşen çift, evlerine gönderildi.




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