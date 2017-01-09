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09 Ocak 2017 10:03

Elinin hamuru ile kocasının patronu oldu

Elinin hamuru ile kocasının patronu oldu

09 Ocak 2017 10:03

Her geçen gün zorlu yaşam koşullarına ayak uyduran kadınlar, Aydın’da pidecilik mesleğine de el attı. Aydın’da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Seldüz, önce çocuklarını büyüttü, ardından elinin hamuru ile kocasının patronu oldu. 17 yıl önce pideci Ahmet Seldüz ile evlenen Şerife Seldüz, kadın istedikten sonra her işi başarabileceğini belirterek “Önce çocuklarımızı büyüttük. Şimdi de işimizi büyütmeye çalışıyoruz” dedi.
“Önce eleman sonra usta oldu”
Köşk İlçesi’ne bağlı Akçaköy’den 17 yıl önce evlenerek Aydın’a geldiğini belirten Şerife Seldüz, “Nikah defterine imza atarken ‘İyi günde hsıkıntısı yaşamaya başladı. Ben yeni çalışan bulununcaya kadar yardımcı olmak için dükkana gelmeye başladım. Servis temizlik derken baktım 5 yıl geride kalmış. Bugün A’dan Z’ye bu dükanda ne iş varsa yapmaya başladım. Elemanlıktan ustalığa yükseldik. İşimi çok sevdim ve başardım. Eskiden eşim patronumdu şimdi rolleri değiştik. Aydın’da bildiğim kadarı ile bayan pideci ben varım. Ama önümüzdeki dönemlerde artacağına inanıyorum” dedi.
Aile bütçesine katkı sağlamak ve kocasına yardımcı olmak amacıyla başladığı pideciliğe kısa sürede alıştığını belirten Şerife Seldüz, gelin oluncaya köyde yaşadığı için çocukluğundan itibaren hamur yoğurup bazlama pişirdiğini belirterek “Hamuru yoğurup unu pideye dönüştürünceye kadar ki süreç mesleğin en önemli noktası. Ancak ben çocukluğumdan beri köyde hamur yoğurup bazlama yaptığım için bu iş hiç zor gelmedi. Kısa sürede alıştım. Zaman zaman görenler şaşırsa da elimin hamuru ile kocamın işine karıştım” diyerek 2 çocuğunu büyüttükten sonra yeni bir meslek edindiğini kaydetti.
Kendisinin yıllarca çıraklık yapıp mesleği öğrendiğini belirten Ahmet Seldüz “Ben yıllarca çıraklık yaparak işi öğrendim ama eşim kısa sürede benden usta oldu. İlk önce zorunluluktan dolayı hanımdan bir kaç günlüğüne yardım istemiştim. Pek çok çift aynı iş yerinde çalışmak istemez ama 5 yıl geçmiş ama halen bize birkaç gün dolmamış gibi geliyor. İnşallah birlikte emekli oluruz” diyerek eşi ile çalışmaya başladıktan sonra işlerin de iş yerinin de düzene girdiğini söyledi.



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