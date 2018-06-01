Emekli maaşından biriktirdiği 2 bin Euro’yu Kızılay’a bağışladı

85 yaşındaki Ağadede Emre, "Kızılay’a güveniyorum, herkesin yardımına koşuyor" dedi.

1970 yıllarda Tunceli’den Aydın’a gelerek buraya yerleşen, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalıştıktan sonra emekliye ayrılan 85 yaşındaki Ağadede Emre emekli maaşından biriktirdiği 2 bin Euro’yu Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci’ye teslim ederek bağış makbuzunu aldı. Evli ve 4 çocuk babası Ağadede Emre, "Kızılay Türkiye’nin doğusu, batısı ve her yerine yardım ettiği gibi yurt dışına da yardımda bulunuyor. Ben de geçen yıl biriktirdiğim 3 bin Euro parayı bağışlamıştın, bu yılda 2 bin Euro biriktirebildim. Geçen sene olduğu gibi yine Kızılay’ı tercih ettim. Kızılay’a her zaman güveniyorum. Bağışladığım para inşallah birçok insana yardım olarak gider" dedi.

Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ise yapılan bağışı yapan Ağadede Emre’ye teşekkür ederek, " Aydın’da Kızılay’a çok sayıda kişi bağış yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Ağadede Emre dedemiz. Ona bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı ile ilgili Aydın’da yardımlarımız devam ediyor. Kızılay olarak yurt içinde ve yurt dışında da yardım elimiz her yere ulaşıyor" diye konuştu.

Bağışın ardından Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, bağışı yapan Ağadede Emre’ye Kızılay rozeti taktı.