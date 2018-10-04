Emin Dede, hastaneye gitmek yerine yola gidiyor

Aydın'ın Ovaeymir mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Emin Abak, sağlığını bisikletine borçlu olduğunu söyledi. Gençlik yıllarında parası olmadığı için ihtiyarlayınca da sağlığını kaybetmemek için bisiklet bindiğini belirten Mehmet Emin Abak, “Hastaneye gitmemek için yola gidiyorum. Bisikletim sayesinde sağlıklıyım. En büyük sıkıntım yol arkadaşı bulamamak” dedi.

Türkiye'de en büyük sağlık sorunlarından birinin hareketsizlik olduğunu bildiği için bisikletinden vazgeçmediğini belirten Abak, “Sağlık kuruluşları, belediyeler ve çeşitli sivil toplum örgütleri ara sıra bisiklet binme kampanyası düzenliyor. O gün herkes bisikletli, ertesi gün kimse bisiklete binmiyor kampanya sadece bir gün sürüyor. Bisikletim sayesinde sağlık sorunu yaşamıyorum, hastaneye gitmek yerine yola gidiyorum. En büyük ihtiyacım yol arkadaşı” diye konuştu.