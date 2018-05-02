En anlamlı 1 Mayıs

Çaycısından genel müdürüne kadar herkesin eksiksiz katıldığı gecede fabrika çalışanlarının bizzat kendi hazırladıkları skeç ve oyunlarda genel müdürden, yönetim kurulu başkanına kadar herkes herkesi özgürce eleştirdi. Oldukça samimi bir ortamda gecen kutlamalarda yaklaşık 300 kişilik koca bir aile yılın yorgunluğunu attı.

Bu yıl 7.’si gerçekleştirilen gelensel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde fabrika yönetimi çalışanlarını kapıda karşılayıp tek tek ellerini sıkarak bayramlarını kutladı. "Birlikte, hoşgörüyle, merakla çözümler üretir ve ilerleriz" temasıyla düzenlenen şenliğe çalışanlar bayramlık elbiseleri ile katıldı. OKT Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Maraş ve Özgür Maraş ile birim müdürlerince çalışanlar kapıda karşılanırken yoğun ilgi gören şenlik, Gündeme Özel Programı ile başladı. Moderatörlüğünü İnsan Kaynakları Danışmanı Ömer Küçük’ün yaptığı programa, konuk olarak OKT Trailer çalışanlarından Yeliz Bal, Ufuk Çetinol, İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, Genel Sekreter Serinay Özlü, Genel Müdür Hakan Maraş ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş katıldı.

OKT Trailer’in 2017 yılının değerlendirildiği ve 2018 yılının faaliyetlerinin anlatıldığı programda, Genel Müdür Hakan Maraş, OKT ailesi olarak, 1 Mayıs’ı birlikte, kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş da, "OK Kardeşler Anonim Şirketi kurucusu ve onursal başkanımız Sayın Ramazan Maraş ve kardeşleri; 1975 yılında kendi işlerini kurma yolunda ilk adımı atarak, yıllar içerisinde sektörün önemli isimleri haline gelmiştir. Kendilerinden devir aldığımız bu mirası, aynı felsefe ile daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu anlamda tüm OKT ailesinin emeği bizler için çok kıymetlidir. İnşallah hep birlikte şirketimizi, markamızı, daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan da hiç kimse şüphe duymasın" dedi.

Konuşmaların ardından, OKT çalışanları, Eğitmen, Yazar ve Yaşam Koçu Ahmet Tokeri’nin sunumu ile OKT Show’u gerçekleştirdi. Renkli ve hoş sohbetlere sahne olan OKT Show programı sonrası, örnek OKT çalışanları ödüllendirildi. Onursal Ödülü’nü Adnan Sinğil, Beyaz Yaka En İyi Fikir Ödülü’nü Gürkan Orkun, Beyaz Yaka En İyi Performans Ödülü’nü Melek Tuğral, Mavi Yaka En İyi Performans Ödülü’nü Mahmut Sönmezoğlu, Beyaz Yaka En İyi Çalışan Ödülleri’ni Ali Özkahyaoğlu, Mücahit Yaşar ve Viktoriia Melnık, Mavi Yaka En İyi Çalışan Ödülleri’ni Erhan Kaya, Ferit Ekemen ve Ahmet Küçük, Beyaz Yaka En İyi Adaptasyon Ödülüllerini Simge Yalçın, Ahmet Gün ve Bekir Aktaş, Mavi Yaka En İyi Adaptasyon Ödülleri’ni Mustafa Aktaş, Okan Özdemir ve Alihan Rızaoğlu ile OKT 1 Mayıs Futbol Turnuvası Gol Kralı Ödülü’nü İsa Gezer aldı.

Ödüllerin dağıtılmasının ardından, OKT çalışanları, müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.