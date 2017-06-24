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24 Haziran 2017 15:07

En çok Türk Kahvesi tercih edildi

Aydın’da Ramazan Bayramı hareketliliği erken başladı.

En çok Türk Kahvesi tercih edildi

24 Haziran 2017 15:07

Bayram dolayısıyla çarşı pazar ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, özellikle kuruyemişçiler halkın akınına uğradı. Türkiye genelinde şubeleri bulunan ve merkezi Aydın’daki Tuğba Kuruyemiş bayram için tonlarca Türk Kahvesi, Aydın inciri döneri, sabuniye ve çeşitli tatlılar hazırladı.


Kahve en çok tercih edilen ürün odlu


Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan Türk kahvesi bu bayramda da en çok tercih edilen ürün oldu. Türkiye’de yetişmemesine rağmen Türk’ün adıyla anılan Türk Kahvesi’nin tarihten bu yana çok özel olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Merkez Mağaza Müdürü Gökhan Özkan, bu bayramda da en çok Türk kahvesinin tercih edildiğini söyledi.


“Kahve asitli içeceklere yenilmedi”


Deyimlere bile konu olan ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ sözüne istinaden insanların değer verdikleri kişileri kahve ile ağırladığını belirten Tuğba Kuruyemiş Merkez Mağaza Müdürü Özkan, “Kültürümüze has bir çok yiyecek ve içeceğimiz Avrupai tarz yiyecek ve içeceklerin gölgesine düştü ama Türk kahvesi cazibesini ve önemini hiç kaybetmedi. Tuğba Kuruyemiş olarak yılın 365 günü ülke genelindeki mağazalarımızda kahve ikram köşelerimiz var. Türklerin yanı sıra yabancı turistler de Türk kahvesine çok düşkün. Bu bayramda da her zaman olduğu gibi Türk Kahvesi çok yoğun ilgi gördü” dedi.


Gökhan Özkan ayrıca Tuğba Kuruyemiş mağazalarının bayram süresince açık olacağını söyledi.




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