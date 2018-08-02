En sinsi hastalıklardan biri ‘kemik erimesi’

Yılmaz Sarıoğlu, bazı hastalıkların oluşmaya başlamasından itibaren pek çok belirti vermesine rağmen kemik erimesi rahatsızlığının ise hiç belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlediğini söyledi. Özellikle kadınlar için belli bir yaştan sonra kemik erimesi rahatsızlığının en önemli problemlerden biri olduğunu kaydeden Sarıoğlu, “Bu sinsi hastalığa karşı durabilmek için beslenmemize önem vermeliyiz. Bol bol süt ve süt ürünleri tüketmeli, zararlı alışkanlıklardan ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız” dedi.

Halk sağlığı açısından kemik erimesinin çok önemli bir problem olduğunu ve bir çok kişinin belli bir yaştan sonra yakalandığı kemik erimesine bağlı kırıklar nedeniyle yatağa mahkum yaşadığını kaydeden Fizirem Fizik Tedavi ve Rahabiltasyon Uzmanı Sarıoğlu, “Bazı hastalıklar deyim yerindeyse bağıra çağıra yani bir çok işaret vererek gelirken, kemik erimesi hiç hissettirmeden herhangi bir belirti vermeden insanlarda sorunlar ortaya çıkarır. Sinsi hastalıklardan diyebileceğimiz bu hastalığa karşı bilinçli olmak şart. Erkeklerin yanı sıra menopoza 45-48 yaş aralığında giren kadınların her hangi bir şikayeti olmaksızın kemik erimesi yönünden hekime gitmeleri gerekiyor. Bayanlarda menopozdan 1 yıl sonra başlangıç kemik ölçümü yapılmalıdır” dedi.

Belli bir yaştan sonra görülebileceği gibi kişilerde genç yaşta kemik erimesi rahatsızlığının da görülebildiğini kaydeden Uzman Dr. Sarıoğlu, “Daha çok menopoza girmiş bayanların olmakla birlikte triod, guatr ve buna benzer sorunları olan kişilerde erken yaşlarda görülebilir. Aile öyküsü olan kişilerde biraz daha erken görülme potansiyeli vardır. Belli ilaç tedavilerinin yanında bir çok hastalıkta olduğu gibi kemik erimense karşı da alınacak en önemli tedbirlerden biri doğal ve dengeli beslenmektir” diye konuştu.