Ender Saraç; "Erkekler Pamuk Prenses, kadınlar kraliçe oldu"

Dr. Ender Saraç'ın konuşmacı olarak katıldığı Fit Olmanın ve Gençleşmenin Yolları'nın konu alındığı ‘Sağlıklı Yaşam Konferansı' düzenlendi. Saraç, “Göbek büyüdükçe, ömür kısalıyor. Erkekler pamuk prenses, kadınlar kraliçe oldu” dedi.

Efeler Belediyesi vatandaşları bilgilendirme amaçlı konferanslara devam ediyor. Bu güne kadar onlarca konferansta binlerce kişiye ulaşarak vatandaşların çeşitli konularda bilgilenmelerini sağlayan Efeler Belediyesi son olarak ünlü Uzman Doktor Ender Saraç'ı ağırladı. Dr. Saraç Aydınlılarla sağlıklı yaşamanın, fit olmanın ve gençleşmenin ipuçlarını paylaştı.

“Kurbağaya benziyorsanız sonunuz başladı demektir"

Kas ve kemiklerin insanların mirası olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Ender Saraç “Şort yada mayo ile aynanın karşısına geçin. Karşınıza da gençlik resminizi koyun. Kollar bacaklar incelip, karın yağlanıp şişiyorsa kurbağaya benzemeye başladıysan sonun başlangıcı demektir. Kaslar ve kemikler bizim mirasımızdır. Bir kere kaybettiğimiz zaman geri alamıyoruz. Onların yerini yağlar kaplıyor, yağlar kaplayınca da hastalıkların temeli atılıyor” diye konuştu.

“Bir tane obez dedemiz yok"

Geçmişte yaşayan dedelerimizi ve ninelerimizin vücut yapılarını ve yaptıkları işleri hatırlatan Saraç şöyle devam etti; “Bütün erkekler birer pamuk prenses oldu. Senin deden ata biniyordu, cirit atıyordu, odun kesiyordu, bir çocuğu olduğunda onun için oda inşa ediyor çekiç sallıyordu. Adam erkektir. Eski belgesel görüntülerini, savaşlarda çekilmiş görüntüleri izleyin. Bir tane obez dedemiz yok. Hepimizin altında araba, AVM'lerde fazla yürümemek için dakikalarca park yeri arıyoruz, ikinci kata asansör ile çıkıyoruz. Şimdi kaslar gidiyor, göbek büyüyor. Aynı zamanda da direnç egzersizi yapmamız şart. Spor hayatının bir parçası olmalı. Kadınların hepsi de birer kraliçe gibi. Sizin babaanneniz dere kenarında çamaşır yıkıyordu, tarlada çalışıp çapa sallıyordu, meyve ve sebze topluyordu. Kadınlar doğum yapıp iki gün sonra kucağında çocuğu ile işine koşuyordu. Şimdi herkes oldu birer Lady Diana ve kraliçe. Bulaşık ve çamaşır makineleri otomatik. Kadınımız ve erkeğimiz nazlı ve hareketsiz oldu. Tüm bunlar olunca da yağlanmalar ve dolayısıyla erken yaşlanmalar ve ölümler başladı. O kadar önemli ki egzersiz. Kanda serotonini yükseltiyor. Egzersiz kanda mutluluk hormonunu yükseltiyor, kas ve kemikler koruyor ve egzersiz yapan kişinin belli bir yaştan sonra boyu kısalmıyor, dişler dökülmüyor. Sağlığınızın şu anda kıymetini bilin ve hayatınızı ciddiye alın.”

Konferansın sonunda vatandaşların sorularını cevaplayan Saraç'a Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday tarafından teşekkür plaketi ve ilçeye özgü yiyecek ve içeceklerin olduğu bir hediye paketi takdim edildi.