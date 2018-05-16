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16 Mayıs 2018 10:02

Engelleri kaldırdılar, gönüllerince eğlendiler

Aydın’da özel eğitim okulundaki öğrenciler, üniversite öğrencilerinin desteği ile düzenlenen şenlikte hazırladıkları gösterileri oynayıp, gönüllerince eğlendiler.

Engelleri kaldırdılar, gönüllerince eğlendiler

16 Mayıs 2018 10:02


Adnan Menderes Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğu ve Efeler Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile birlikte Çine’de faaliyet gösteren özel bir işletmenin desteğiyle yapılan uygulamada özel öğretim öğrencileri için şenlik düzenlendi. Yaklaşık 2 aydan bu yana üniversite öğrencilerinden oluşan ADÜ Engelsiz Yaşam Topluluğu özel eğitim öğrencileri ile buluşarak yöresel oyunlar hazırladı. 2 aylık emeklerini okulda düzenlenen yılsonu etkinliği ile paylaşan öğrenciler, hazırladıkları oyunları arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak unutulmaz bir gün geçirdiler.


Program sonunda okul müdürü Aykut Ok tarafından ADÜ Engelsiz Yaşam Topluluğu öğrencilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.


Engelli bireylere yardım edilmesini çok sevdiğini ifade eden Şeyda Emine Çelik, “ekip arkadaşlarımızın, okulun ve bazı kurumların desteği ile 2 aylık bir çalışmanın sürecinde bugün hep birlikte mutluluk veren bir etkinlik gerçekleştirdik. Onların mutluluğu ile mutlu olmak çok güzel bir şey. Bundan sonra da engellilere yönelik bu ür etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.


Efeler Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Ok ise, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Yaşam topluluğu ve özel bir şirketin desteği ile şenlik düzenledik. Bu şenliği her sene tekrarlamayı düşünüyoruz. Üniversite öğrencilerimize ve bu etkinliğin hazırlanmasında maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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