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26 Haziran 2017 19:19

Engelli ailelere Ramazan desteği

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER), Ramazan ayında da engellileri unutmadı.

Engelli ailelere Ramazan desteği

26 Haziran 2017 19:19


Nazilli’de engelli ailelerin yanında olan ve yıl boyunca yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER), Ramazan ayı boyunca 120 adet gıda paketi ile 4 adet engelli tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, Ramazan ayı boyunca da boş durmadıklarını ifade ederek, “Derebaşı Mahallesi, Zafer Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan 4 yaşlımıza tekerlekli sandalye alarak evlerinde teslim ettik. Ayrıca 120 adet gıda paketi hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. NAZENDER olarak hayırsever vatandaşlarımızdan aldığımız destekle Nazilli’de her geçen gün büyüyor ve bu büyüme ile ihtiyaç sahipleri için daha çok çalışıyoruz. Hizmet çıtamızı hep yüksek tuttuk. Bayram sonrası da büyük bir projeyi daha gerçekleştireceğiz. ‘Nazilli kendi engellisine sahip çıkar’ sloganı ile yola çıktık ve bize güvenip destek olan esnafımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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