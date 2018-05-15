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15 Mayıs 2018 12:51

Engelli kılığında girdiği cezaevini soydu

Aydın’da, engelli rolü yaparak cezaevine ziyaretçi olarak giren T.

Engelli kılığında girdiği cezaevini soydu

15 Mayıs 2018 12:51

T., koltuk değneklerini bırakıp emanet eşya dolaplarını soydu. Hırsızlık anı saniye saniye görüntülenen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşandı. Engelli rolü yaparak koltuk değnekleriyle cezaevine ziyaretçi gibi giren T.T. (33), normal bir şekilde yürümeye başlayarak cezaevindeki emanet eşyaların koyulduğu dolaplardan bir cep telefonu, bir alyans ve 120 lira çaldı. Hırsızlığın ardından tekrar koltuk değneklerini kullanmaya başlayan T.T., cezaevinden ayrılıp uzaklaştı. Cezaevine yakınlarını ziyarete gelenler, eşyaların emanet dolaplarında olmadığını fark etti.


İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, emanet odasındaki kameraları incelemeye aldı. Saniye saniye görüntülenen koltuk değnekli hırsızın dolapları tek tek açarak eşyaları çaldığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri T.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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