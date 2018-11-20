Engelli öğrenciler yeni botlarıyla kışı rahat geçirecek

Aydın'ın Nazilli İlçesinde faaliyetini sürdüren Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) engellilerle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi engellilerle hayırsever vatandaşları buluşturan dernek, hayırseverlerin bağışladığı kışlık botları ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ulaştırılması amacıyla engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okul müdürlerine teslim etti.

Yaklaşık iki yıldır yaptıkları faaliyetlerle basında da sık sık yer alan derneğin çalışmalarını yakından izleyen hayırseverlerin gönderdiği eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmağa devam ediyor. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) tarafından gönderilen 450 ayakkabı ve bot ilçede özel öğrencilere rehabilitasyon ve eğitim hizmeti veren Nazilli Özel Eğitim İş Okulu Müdürü Hakan Bay, Güzelköy Özel Eğitim İş Okulu Müdürü Ali İhsan Şahin, Süleyman Efendi Okulu Müdürü Hatice Tuna, Müşerref Gündoğdu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Çağlayan Sarı, Beşeylül İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Abdullah İçöz ve Atça Sosyal Hizmetler Bakım Merkezi Müdürü Bülent Dağ'a teslim edildi.

Nazilli Belediyesine ait Engelliler İletişim ve koordinasyon Merkezinde yapılan teslim töreninde konuşan Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, “Biz dernek olarak tüm engellileri kapsayacak çalışmalar yapıyoruz. Nazilli engelsiz bir yaşam için tek yürek oldu. Okullarımızla birlikte çok güzel ve başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Son olarak bundan 2 ay önce Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı'na (TASEV) mesaj atmıştık. Nazilli'deki engelli okullarımızda eğitim gören engelli çocuklarımız için 450 adet kışlık bot ve ayakkabı istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bize 450 adet kışlık bot yolladılar. Nazilli'deki engelli camiası adına TASEV Vakfına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene okullarda okuyan çocuklarımız sıcacık ayakkabılarıyla okula gidecekler. Uzun yaşam şehri Nazilli'nin yanına engelsiz şehir Nazilli ve daha da önemlisi engelsiz dünya yazdırmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Botları teslim alan okul müdürleri ve öğretmenler de Dernek Başkanı Yazıcı'ya ve hayırseverlere teşekkür ettiler.