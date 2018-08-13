Engelliler başarı belgelerini Başkan Özakcan’ın elinden aldılar

Sporcular başarı belgelerini Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın elinden aldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreninde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Hiçbir engel yaşamın ritmini yakalamaya engel değildir” dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’nci Gelişim Kampı’nın kapanış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Aydınspor 1923 Başkanı Hüsamettin Artan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Hasip Arıkan, Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler ve sporcular katıldı.

Efeler Belediyesi’nin kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler,” Sporda engelli branşları konusunda önemli başarılara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Amacımız Efeler İlçemizi marka haline getirmektir. Bu yoldaki çalışmalarımızın en büyük destekçisi olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

Efeler Belediyesi’nin kuruluşundan itibaren toplumcu sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Sosyal belediyecilik anlayışımız ile engelleri ortadan kaldırmaya kendimize görev edindik. Bu anlayış ile dünden bugüne siz değerli sporcularımız ve tüm engelli arkadaşlarımızla birlikte olduk. Engelleri olmayan yurttaşlarımız gibi sosyal yaşamın içinde, sportif faaliyetler içinde var olmalarını, yaşamlarını sürdürmelerini sağladık. Efeler Belediyesi olarak bütün imkan ve gücümüzü kullanarak her zaman sizlerle gönül birliği içerisinde olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Hiçbir engel yaşamın ritmini yakalamaya engel değildir” ifadelerini kullandı.

Kapanış töreninde, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kampa katılan 20 sporcuya başarı belgelerini takdim etti.