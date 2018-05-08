Engelliler engelsiz bahar şenliğinde buluşacak

Engelsiz Bahar Şenliği’ Cuma günü başlayarak Pazar günü sona erecek. Birbirinden ilginç programların hazırlandığı ve engellilerin buluşacağı etkinliğe Nazilli Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki 4 özel eğitim okulu da destek veriyor.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan şenliğin tanıtım toplantısında bir araya gelen ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği yönetimi, çalışmalar hakkına basın mensuplarını bilgilendirdi. Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı ile İlçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yetkilileri Gökhan Çelik, Mehmet Sabuncu, Serkan Sevim ve Zuhal Çamak, yapılacak olan şenlik kapsamında ilçe ve çevresindeki engelli vatandaşları aileleri ile birlikte şenliğe davet ederek, “İlkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale gelen 2. Engelsiz Bahar Şenliği bu yıl daha da renkli geçecek. Nazilli Belediyesi, Nazilli Kent Konseyi Engeliler Meclisi, NAZENDER ve ilçedeki dört özel eğitim ve rehabilitasyon okulunun desteği ile yapılacak olan engelsiz bahar şenliğimizde hem engelli kardeşlerimizi gönüllerince eğlendirmek, hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şenliğimizi 3 gün boyunca yapacağımız etkinlikler ve yarışmalarla doya doya yaşayacağız. Bu şenliği yaparken dernek olarak amacımız engelli ve ailelerinin var olduğunu ve aynı şekilde özel rehabilitasyon okullarımızın da var olduğunu insanlara göstermek istiyoruz. Birlik beraberlik içinde etkinlikler yapacağız. Önemli olan ailelerimizin ve çocuklarımızın toplu halde hep birlikte eğlenmesi, güzel vakit geçirmesi. Tek amacımız budur. Bu birlik ve beraberliğimizin de bütün herkesin görmesi ve Nazilli’de engelliler için güzel şeyler olduğunu herkesin görmesidir” dedi.

“Biz büyük bir aileyiz”

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri adına konuşan Gökhan Çelik de, “NAZENDER ve 4 kurum yine bir arada. Öncesinde ve sonrasında bütün engelli aile ve çocuklarına yönelik bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Hep, bir rakip olarak değil, kardeşlik ve dostluk ortamında yıllardır bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız hizmet. Çünkü hem vicdani anlamda hem de sosyal anlamda aile ve çocuklarla yapacağımız ve yaptığımız her şey ailelerimizin hayatlarına çok şey katıyor, yaşamlarına dokunuyoruz. Bunun da bilincinde ve farkındayız. Budan sonra da hep birlikte bu aileler ve çocukları adına bir şeyler yapmaya devam edeceğiz” dedi.