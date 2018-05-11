Engelliler hünerlerini sergiledi

Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan etkinlikte engeli bireyler hazırlamış oldukları etkinlikleri izleyicilere sundular. Aydın Genç Efeler Engelli Basketbol Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlik, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan çocuklar semazen gösterisi ile devam etti. Etkinlikte Pamukören Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engelli bireylerin halk oyunu ve ritim grubu orkestrası izleyenleri hayran bırakırken, engelliler etkinlikte gönüllerince eğlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, engelli sandalyesine binerek basketbol potasına atış yaptı.

Aile ve Engelliler Haftası’nı birlikte kutladıklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Engelli bireylerin hayata kazandırılmasıyla ilgili ne kadar faaliyet gerçekleştirsek azdır. Toplumumuzda engelli birey dediğimiz zaman sosyal hayatın içine çıkmayan insanlar olarak algılanıyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde birçok başarıya imza atmış olan insanların engelli bireyler olduğunu görüyoruz. Engel biz olmaktan çıkarsak, zihinlerdeki engelleri kaldırırsak, bireylerimizin ne kadar başarılı olduklarına şahit olacağız. Farkındalık oluşması vicdanla değil beyinle alakalıdır. Biz kendimize aynada nasıl bakıyorsak engelli bireylere öyle bakmalıyız” dedi.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ise, engellilerin yetenekli ve çalışkan olduğunu etkinlikte görme fırsatı bulduklarını söyledi. Konuşmaların ardından bakım merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri stantları gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, engelli dernek temsilcileri, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.