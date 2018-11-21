Enver Paşa'nın bilinmeyen yönleri anlatıldı

Nazilli Alperen Ocakları'nın daveti ile konferans vermek üzere ilçeye gelen Araştırmacı-Yazar Hakan Boz, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde askeri alanda gösterdiği başarılara rağmen siyasi tarihte adından iyi şekilde söz edilmeyen Enver Paşa'nın bilinmeyen yönlerini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması yönünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de ışık olan Enver Paşa, Nazilli'de düzenlenen konferansla izleyiciye anlatıldı. Araştırmacı-Yazar Hakan Boz, Enver Paşa'nın Osmanlı'nın son dönemlerinde ordunun modernizasyonu başta olmak üzere birçok yeniliği getirmesi, liderlik vasfı ile elde ettiği başarıların yanısıra dost ve düşman ülkelerle olan ilişkilerde verdiği stratejik kararlara rağmen hak ettiği değeri bir türlü elde edemediğini ifade ederek, “Enver Paşa, Türk milletinin stratejik hafızasıdır” dedi.

Nazilli Alperen Ocakları Başkanı Selçuk Kocabaşoğlu, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen konferans öncesi yaptığı konuşmada, “Nazilli Alperen Ocakları olarak biz örnek olarak gösterdiğimiz rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun gösterdiği çizgide bu davanın neferleri olmaya devam ediyoruz. Alperen Ocağımızdaki faaliyetlerimizle, gençlerimize vatan, millet, ezan, bayrak gibi unsurlarımızı daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Nazilli'de bu bayrağı devraldık. Dalgalandırmaya da devam edeceğiz. Halkımızdan da destek bekliyoruz. Alperen Ocakları, ihanetin kafirlikten geldiğini bilir ve asla dinine, vatanına milletine, bayrağına, atasına, diline, töresine ve dostuna ihanet etmez. Alperenlik, her daim Allah'ın rızasını, milletin hoşnutluğunu gözetlemek demektir. Bizim davamız, yeryüzünde adaletin hakim olduğu bir düzendir. Bu kutlu davaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu davanın neferleri olan Alperen Gençliğe sahip çıkalım. Rabbim milletimizin ve devletimizin yar ve yardımcı olsun. Türk Milletini var eden değerler, onlara sahip çıkan değerlerle birlikte anılır. Bu değerlerden birisi de Enver Paşa'dır. Enver Paşa hakkında; hain diyen, vatansever diyen, Alman hayranı diyen, hayalperest diyen var. ‘Hürriyet Kahramanı' olarak ismi Vatanın her yanına yayıldığında daha 27 yaşında olan Enver Paşa'yı daha iyi tanımak ve daha iyi anlamak için bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve gönüldaşlarımızı davet ettiğimiz, Araştırmacı-Yazar Hakan Boz'un katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferansa katılan herkese tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Selçuk Kocabaşoğlu'nun konuşmasının ardından sahnedeki yerini alan Araştırmacı-Yazar Hakan Boz, yaklaşık 2 saat süren ve izleyenlerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği konferansında Enver Paşa'nın ideolojisinin yanlış anlaşıldığını ve bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın batı karşısında yeniden konumlandırılacak olduğu merkezde Türkiye'nin yer alacağı medeniyet vizyonunun önemli mimarlarından birisi olduğunu söyledi. Enver Paşa'nın günümüzde siyasi tarihin en tartışmalı devlet adamları arasında olduğunu söyleyen Boz, Enver Paşa'nın yanlış bilinen yönlerini izleyicisine örneklerle anlattı.

Boz, Enver Paşa ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada siyaset ve devlet adamı olarak Enver Paşa'yı konuşmak üzere geldik. Enver Paşa aslında Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Enver Paşa aslında Türk siyasi tarihinin en önemli hafıza duraklarından biridir. Ve milletimiz için geride bıraktığı en önemli şey aslında kurduğu hayaller değildir. Bence O'nun en büyük mahareti üzerinde hayaller kurabileceğimiz bir coğrafyayı bize öğretmiş olmasıdır. Onun geride bırakmış olduğu bu misyon bugün hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de bir imparatorluk bakiyesi olarak bu interland içerisinde bulunan büyük coğrafyanın yeniden batı karşısında konumlandırılacağı, merkezinde yeniden Türkiye'nin yer alacağı büyük medeniyet vizyonunun önemli mimarlarından biridir. Fakat buna rağmen yakın siyasi tarihimizin en tartışmalı kahramanları, en tartışmalı devlet adamları arasında yer almıştır” dedi.