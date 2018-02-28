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28 Şubat 2018 10:51

Erbeyli halı saha ve çocuk oyun parkına kavuştu

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilçeye bağlı Erbeyli Mahallesi’nde yapımı gerçekleşen halı saha ve çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu.

Erbeyli halı saha ve çocuk oyun parkına kavuştu

28 Şubat 2018 10:51


Tesislerin önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacağını dile getiren Başkan Kale, “İncirliova Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrası yapımını gerçekleştirdiğimiz bu sosyal tesisimiz kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir. Tesisimiz tamamlandığında gençlerimiz sporla, çocuklarımız ise oyun parkıyla buluşarak gönüllerince eğlenebilecektir” dedi.


İncelemeler esnasında halı saha kısmında futbol oynayan çocuklarla da bir araya gelip kısa bir süre sohbet eden Başkan Kale’ye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyan Başkan Kale; “Burayı sizler için yaptık. Her şey sizin için çocuklar” dedi.


İncelemeler sonrası “Başkanım bizimle futbol oynar mısın” şeklinde istekte bulunan çocukları geri çevirmeyen Başkan Kale, kısa bir süre çocuklarla futbol oynayarak onlarla vakit geçirdi.




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