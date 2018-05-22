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22 Mayıs 2018 10:15

Erdem; “Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz”

24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday listesinde yer almayan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem yaptığı basın açıklaması ile Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

Erdem; “Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz”

22 Mayıs 2018 10:15


AK Parti Aydın Milletvekili adayları listesinin Aydın için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem açıklamasında "Milletvekili adayı olan arkadaşlarımıza hem seçim çalışmalarında hem de seçimlerin sonucunda Milletvekili seçildiklerinde üstün başarılar diliyoruz. Seçimin sonucunda Aydın’da Cumhur İttifakı içerisinde AK Partimizin çok başarılı bir sonuç alacağına inanıyoruz. Biz yeni dönemde aday olmasak da seçim çalışmaları esnasında Milletvekili Adayı olan arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımıza söz veriyoruz.


Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize, aziz milletimize ve güzel Aydın ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin adeta ateş çemberinden geçtiği; başta ekonomik olmak üzere her türlü saldırıyla karşı karşıya kaldığı bu kritik dönemde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Türkiye’nin kaderi adeta AK Parti’nin kaderi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderiyle özdeşleşmiştir. Bu bilinçle hareket ederek enerjimizi ve heyecanımızı daha da yüksek tutmalıyız. AK Parti ‘Türkiye Sevdasına’ kendini adamış dava adamlarının toplandığı bir gönüllüler hareketidir. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimizin, koskoca İslam ümmetinin umudu ve ümididir. 24 Haziran seçimlerine doğru hızla ilerlerken bu şuurla hareket etmemiz gerekiyor.Durmak bize yakışmaz; inancımızın gereği yola “Devam” etmek mecburiyetindeyiz. Düne göre bugün daha çok çalışacağız. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemesine hepimiz katkıda bulunacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.




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