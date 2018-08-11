Erdoğan, vefa yemeği ile üst görevine uğurlandı

Bölge koordinatörü olarak İzmir’e atandı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği 3. Bölge Başkanı Necip Saraç tarafından düzenlenen yemekle Erdoğan bir üst görevine uğurlandı.

Aydın’da bir otelde gerçekleştirilen veda yemeğine eşi ADÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile katılan Murat Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Programın veda yemeği değil vefa yemeği olduğunu belirten 3. Bölge (Aydın Muğla İlleri) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, yemekte yaptığı konuşmada vefanın önemine değindi.

Esnaf ve sanatkarın her zaman vefakar insanlar olduğunu ve kendisine yapılan iyilik ve güzellikleri hiçbir zaman unutmadığını belirten Başkan Saraç, “Bu nedenle bu yemeğin adını veda değil vefa yemeği diyoruz. Murat Bey, Aydın’da görev yaptığı süre içerisinde her zaman esnaf ve sanatkarın yanında oldu. Esnafın derdi ile dertlendi, sevincine ortak olmaya özen gösterdi. Birlikte mesai yaptık. Bu süre içerisinde Aydın şehrimize en iyi şekilde adapte olup Efe ruhlu bir dostumuz oldu. Aydın esnafı adına böylesine çalışkan bir dostumuzun ilimizden gitmesine üzgünüz ancak bir üst göreve yükselmesinden dolayı da sevinçliyiz” diyerek Murat Erdoğan’a Efe figürlü plaket takdim etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen vefa yemeğine 3. Bölge Birliği Başkan Vekili ve Kuşadası Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar, Aydın Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Karabenli, Aydın Şoförler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç ve Halk Bankası Aydın Sanayi Şube Müdürü Birol Çorlu ile Bölge Birliği personeli katıldı.