Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 10:54

Erdoğan, vefa yemeği ile üst görevine uğurlandı

Aydın’da esnaf ve sanatkara yıllardır hizmet veren Türkiye Halk Bankası Aydın Merkez Şube Müdürü Murat Erdoğan, 3.

Erdoğan, vefa yemeği ile üst görevine uğurlandı

11 Ağustos 2018 10:54

Bölge koordinatörü olarak İzmir’e atandı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği 3. Bölge Başkanı Necip Saraç tarafından düzenlenen yemekle Erdoğan bir üst görevine uğurlandı.


Aydın’da bir otelde gerçekleştirilen veda yemeğine eşi ADÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile katılan Murat Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Programın veda yemeği değil vefa yemeği olduğunu belirten 3. Bölge (Aydın Muğla İlleri) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, yemekte yaptığı konuşmada vefanın önemine değindi.


Esnaf ve sanatkarın her zaman vefakar insanlar olduğunu ve kendisine yapılan iyilik ve güzellikleri hiçbir zaman unutmadığını belirten Başkan Saraç, “Bu nedenle bu yemeğin adını veda değil vefa yemeği diyoruz. Murat Bey, Aydın’da görev yaptığı süre içerisinde her zaman esnaf ve sanatkarın yanında oldu. Esnafın derdi ile dertlendi, sevincine ortak olmaya özen gösterdi. Birlikte mesai yaptık. Bu süre içerisinde Aydın şehrimize en iyi şekilde adapte olup Efe ruhlu bir dostumuz oldu. Aydın esnafı adına böylesine çalışkan bir dostumuzun ilimizden gitmesine üzgünüz ancak bir üst göreve yükselmesinden dolayı da sevinçliyiz” diyerek Murat Erdoğan’a Efe figürlü plaket takdim etti.


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen vefa yemeğine 3. Bölge Birliği Başkan Vekili ve Kuşadası Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar, Aydın Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Karabenli, Aydın Şoförler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç ve Halk Bankası Aydın Sanayi Şube Müdürü Birol Çorlu ile Bölge Birliği personeli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç