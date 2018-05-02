Erik diyarı Umurlu’da yetiştiricinin tadı kaçtı

Hem rekoltede hem de fiyatlarda yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş olduğunu belirten üreticiler, kilosu 1,5 TL ile 2 TL arasında değişen eriğin işçilik maliyetini karşılayamaz duruma geldiğini belirttiler.

Bir zamanlar yaklaşık 5 bin ton eriğin yetiştiği Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu’da her yıl zarar ettiği üreticinin erik ağaçlarını kesmesi nedeniyle bu yıl rekoltenin 500-600 tona kadar düştüğünü belirten Umurlu hali sakinlerinden Mehmet Vergili, “Hem fiyat hem de rekolte düşük. Bu gidişle üretici tamamen erikten vazgeçecek. Sadece kendi yiyeceği kadar erik üretecek” diye konuştu.

Geçen yıl sezonun 2-2,5 TL arasında açıldığını bu yıl ise 1,5-2 TL arasında açıldığını belirten Cafer Aydoğdu, “Umurlu’da eskiden erik festivalleri düzenlenir erik sezonunda tırlar hale girebilmek için sıra beklerdi. Ne hikmetse nüfus artışına paralel olarak gıda ihtiyacının artmasına rağmen üretim her geçen yıl düştü. Bu yıl rekolte daha da düşük. Fiyatların yüksek olmasını bekliyorduk ama fiyatlarda çok düşük” diye konuştu.

Eriğin şu andaki fiyatının üretim ve toplama maliyetini anca kurtarır durumda olduğunu kaydeden Umurlulu çiftçilerden Mustafa Türkmen ise, her yıl büyük umutlar içinde oluyoruz. Çok güzel para kazandığımız yıllar oldu. Eriğimizin tadı duruyor ama bu yıl biz üreticilerin tadı kaçık” diye konuştu.