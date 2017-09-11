Erkekliğe ilk adım zeybekle kutlandı

Gazeteci Ümit Özmen ile eşi Cennet Özmen’in tek oğulları olan 8 yaşındaki Mehmet Özmen’in erkekliğe ilk adımı nedeniyle şölen düzenledi. Turan Kapalı Pazaryerinde düzenlenen sünnet şöleninde siyaset, iş ve basın dünyasının tanınmış isimleri de bir araya geldi. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Ticaret Odası Genel Sekreteri Lütfi Özkal, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, MHP Nazilli eski İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, muhtarlar, STK temsilcileri, Özmen’in mesai arkadaşları, Aydın ve Nazilli’de bulunan medya kuruluşlarının temsilcileri, iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri, aile yakınları ve davetliler Özmen ailesini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Karşılıklı zeybek oynadılar

Siyaset, basın ve iş dünyasını buluşturan sünnet töreninde konuklarla tek tek ilgilenen Gazeteci Ümit Özmen’in, oğlu ile karşılıklı zeybek oyunu büyük alkış aldı. Törende aynı zamanda Cumhuriyet Mahalle Muhtarı olan dede Mehmet Özmen ve eşi Fadime Özmen de torunları ile zeybek oynayarak büyük mutluluk yaşadı. Sünnet törenine gelen ailelerin çocukları da Palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak gün boyu eğlendi. Tören boyunca yerinde duramayan sünnet çocuğu Mehmet Özmen’in zaman zaman masadaki sandalyesinde uyuyarak yorgunluğunu atması dikkatlerden kaçmadı. Yaz sonu yaşanan sıcak hava nedeniyle gelen konuklara kar helvası ikram edilerek serinletildi. Törende çocukların en çok beklediği eğlence olan sünnet çocuğu ile şehir turuna ise büyüklerde katılarak renk kattı.

Konuklarına mutlu gününe gelerek kendisi ve ailesini sevindirdikleri için teşekkür eden gazeteci Ümit Özmen, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Üzüntüler paylaşıldıkça azalıryor Mutluluklar ise paylaşıldıkça çoğalıyor” dedi.