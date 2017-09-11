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11 Eylül 2017 13:16

Ertürk ailesinin mutlu günü

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatının kurucuları arasında yer alan eski İlçe Başkanı Ali Ertürk, kızı Emine’yi evlendirdi.

Ertürk ailesinin mutlu günü

11 Eylül 2017 13:16


Siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Ertük kızı Emine’yi evlendirdi. 4 gün süren düğün töreninde Ertürk ve Şahin aileleri gönüllerince eğlendi. Makine Mühendisi Damat Ali Şahin ve Metalürji ve Malzeme Mühendisi Gelin Emine Ertürk’ü hayatlarının en mutlu günü olan düğün süresince tüm sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.


Düğün töreni dört gün sürdü


Emine ve Ali’nin düğünün ilk adımı olan Kına Gecesi, Nazilli belediyesi tarafından işletilen tarihi Hangar Restoran&Cafe’de gerçekleştirilirken yemekli mevlit cemiyeti ise Kuyucak’ın Pamukören Mahallesindeki kapalı pazaryerinde yapıldı. Bozdoğan yakınlarındaki Zeytin Restoranda gerçekleştirilen düğün törenine ise iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Kadriye ve Ali Ertürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen düğüne AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ve Mehmet Erdem, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk ile eski ve yeni siyasetçilerin yanı sıra iş dünyasının tanınmış isimleri, Ertürk ve Şahin ailelerinin yakınları ve davetliler katıldı. Düğünde her ikisi de mühendis olan çiftlerin nikah şahitliklerini ise AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertük ve AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk yaptı. Çiftin evlenme cüzdanları ise yine nikah şahitleri tarafından geline teslim edildi. Nikah şahitleri ve davetliler genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek ‘Allah ikinizi de bir yastıkta kocatsın’ sözünü de söylemeyi ihmal etmediler.




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