Erürker, adaylık müracaatını yaptı

Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri için aday adaylığı başvurusunu AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na yaptı.

Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yapan Erürker yaptığı açıklamada, “24 Haziran Seçimleri; 16 Nisan Referandumunda önü açılan büyük Türkiye’nin yükselişinin kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir aşamaya taşınmasının seçimidir. 16 Nisan’da denizi geçen Türkiye’yi 24 Haziran’da çayda boğabilecekleri heva ve hevesine kapılanlara Türkiye’nin gücünü gösterme vaktidir. Zorlu sınavlardan geçtik. 7 Haziran Seçimlerinde Ülkemizin üstüne çöken sisi hep birlikte çok çalışarak, gönülleri kazanarak 1 Kasım Seçimlerinde dağıttık. FETÖ taşeronluğundaki işgal girişimine tüm Türkiye ile birlikte 15 Temmuz gecesi “Aydın Şehitler Abidesi’nden” karşı çıkıp, Milli İrade ve Demokrasi Nöbetlerine seferber olarak Türkiye demokrasisini Milletçe taçlandırdık. Şimdi 24 Haziran Seçimlerinde, Ülkemizin ortak akıl ve birikimini temsil eden AK Partimizin gücünü Meclis’e taşıma; Milletin adamı, Cumhurun Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sağlam durma; kadim Medeniyetimizi 2023-2053 vizyonlarına taşıma görev ve mesuliyeti yine Ak kadrolar ve Ak gönüllülerin üstündedir. Aydın’ın geleceği, yetişmiş insan kaynağının tam kapasite kullanılmasından geçmektedir. Aydın’ın yetiştirdiği her değerinin önce Ülkemize sonra da Aydın’a borcu vardır. Bu topraklara borçlu olan Aydın’ın evlatlarından biri olarak, memleketimize hizmet etmek; Milletimizin kökü mazide gözü atide olan kadim Medeniyetimizin taşıyıcısı AK Parti’nin bu kutlu yürüyüşünde yola bir taş döşemek, yolda taş olmak için adayım. Milletimize hadim / hizmetkar olmaya talip olan AK Partimizin milli ve yerli anlayışı da budur. Milletimizin yıkana değil yapana, taş üstüne taş koyana ihtiyaca vardır. Hakime değil, hadime ihtiyacı vardır. Türkiye üstündeki kara bulutları dağıtmıştır. 15 Temmuz işgal girişimi püskürtülmüş, terörün beli kırılmış, sınırlarımıza kurulan kuşatma Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla kırılmış, Afrin’e Türk Bayrağı dikilmiştir. Şimdi sıra Türkiye’nin gelecek yüzyılını şekillendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde uygulama aşamasına gelinmiştir. Önümüz aydınlıktır. Hedefimiz Türkiye’nin bekasının sağlama alınması ve 16 yıldır devam eden kalkınma hamlemizin artarak sürmesi; Aydın’ın kazanmasıdır. Gayret bizden tevfik Allah’tandır” dedi.