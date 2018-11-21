Erürker; “Aydınlılara hizmet için yola çıktık”

Vatandaşların taleplerini dinleyen Erürker, Aydın için hayata geçirmeyi düşündüğü çeşitli projelerini paylaştı.

AK Parti temayül yoklamalarından sonra seçim programlarına devam eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, sokağın nabzını Bozdoğan'da tuttu.

AK Parti Bozdoğan teşkilatını ziyareti sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Hakan Çağlar Erürker, ilçede hizmet sunan esnafın beklenti ve taleplerini dinledi.

Eşit hizmet ve şeffaf belediyeciliğin yerel yönetimlerde kırmızı çizgi olması gerektiğini belirten Hakan Çağlar Erürker, "Bozdoğan'daki esnafımız ve hemşerilerimizin sorunlarını yerinde dinledik ve yaralarına merhem olacağını düşündüğümüz fikirlerimizi paylaştık. Şüphesiz ki, tüm hemşerilerimiz aynı kalitede ve aynı hızda hizmeti hak etmektedir. Doğru yatırımlarla şehrimizi kalkındıracak, komşuluk hukukunu gözeterek gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Aydınlılara hizmet etmek amacıyla bu yola çıktık. Taş üstüne taş koymak için ter dökecek, gönülleri kazanarak daha yaşanılabilir bir Aydın'ı hemşerilerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.