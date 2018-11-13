Eşin, “Aydın'ı daha yaşanabilir bir şehir yapacağız”

AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yapan Rıdvan Eşin, düzenlediği toplantıda Aydın'a yönelik çalışmalarından bahsetti. Eşin, “Aydın'ı sosyo ekonomik açından daha gelişmiş bir il haline getireceğiz” dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi partilerine aday adaylığı başvrularını yapan isimler partileri tarafından aday gösterilmek için çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayan Rıdvan Eşin, adaylık süreciyle ilgili bir toplantı düzenledi. Aday gösterilmeleri ve seçilmeleri durumunda Aydın için planladığı çalışmalardan bahseden Eşin, Aydın'ı marka şehir yapmak için bu göreve talip olduklarını dile getirdi. Aydın'ı konum itibariyle öneminden bahseden ancak bu önemin hiçbir açıdan yeteri kadar değerlendirilemediğini öne süren Eşin, Aydın'ı sosyo ekonomik açından daha gelişmiş bir il haline getireceklerini söyledi.

“Aydın'ı daha yaşanabilir şehir yapmayı planlıyoruz”

Her türlü doğa ve tarihi güzelliklere sahip olan Aydın'ın bugüne kadar marka bir şehir yapılamadığını ve sesinin duyurulamadığını ifade eden Eşin, “Güzel işleri başarabileceğimiz için bu göreve talip oldum. Aydın'ın Didim gibi bir ilçesi var ve 90 kilometrelik sahil bandı var. Ancak insanların denize girebildiği alan sadece 5 kilometrelik alanla kısıtlı. Neden daha geniş sahillere sahip olmayalım. Aydın merkeze kurulacak olan havaalanı bence israf olur. Söz konusu havaalanı Söke Ovası'na kurulursa çok doğru bir yatırım olur. Hiçbir borçlanmaya girmeden Büyükşehir'in gelirlerini arttıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Doğru tespitler yapıp ayakları yere sağlam basan çalışmalar yapacağız. Bizim bu işe talip olmamızın sebebi bu işi yapabileceğimize inandığımız içindir. Bu şehre bugüne kadar emeği geçen bütün belediye başkanlarının emeğine sağlık, teşekkür ediyorum. Biz kendi tecrübelerimizle Aydın'ı daha yaşanabilir şehir yapmayı planlıyoruz. Göreve geldiğimizde 100 yıllık planlar yapmak istiyoruz” dedi.

“Aydın'ın ismini iyi işlerle söz ettireceğiz”

Aydın için iyi şeyler yapmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Eşin, “2 aylık bir çalışma süreci içinde Aydın'da neredeyse girmediğimiz mahalle, köy, sokak kalmadı. 200 bine yakın el ilanı dağıttık. Genel Merkezin takdirleri hangi yönde olursa olsun biz Aydın'da aday gösterilecek arkadaşımızın yanında olacağız. Bu bir hizmet yarışı. Herkes Aydın'a bir şeyler yapalım derdinde. Bu süreçte de inşallah güzel bir seçim olacak. Aydın'da seracılığın geliştirilmesi lazım. Aydın'ı anımsatacak ve marka yapacak bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu bir bina, heykel olur. Aydın'ı marka şehir yapacağız. Ancak marka şehir olmak için de altyapı, üst yapı sorunu olmayan, şehre ait bir simgesi bulunan, sosyo ekonomisi yüksek olan, kendi kendine yetebilen ve insanların gelmekten keyif aldığı bir şehir olursak marka şehir oluruz. Bir şekilde Aydın için farklı bir algı oluşturup bir şekilde Aydın'ın ismini iyi işlerle söz ettireceğiz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında inşaat sektöründe Eşin Grup olarak marka olduysak Aydın'ı da marka şehir yapacağız. Biz doğru bir yola çıktığımıza inanıyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz olalım veya olmayalım partimizin bayrağını Büyükşehir Belediyesi'ne dikmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” diye konuştu.