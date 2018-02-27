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27 Şubat 2018 10:55

’Esintiler’ resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

Ressam Mualla Yorgancıoğlu’nun "Esintiler" isimli resim sergisi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı.

’Esintiler’ resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

27 Şubat 2018 10:55


Yorgancıoğlu’nun suluboya tablolarından oluşan “Esintiler” isimli sergisinin açılışına çok sayıda Kuşadalı sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve İzmir Resim Heykel Müzesi sanatçısı Ertuğrul Saraç da katıldı. Sergi açılında konuşan Yorgancıoğlu, resim alanındaki gelişiminde İzmir Resim Heykel Müzesi eğitmeni ve sanatçısı Ertuğrul Saraç’ın büyük katkısı olduğunu belirtti. Yorgancıoğlu, serginin açılış sürecinde verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.


Ressam Mualla Yorgancıoğlu’nun "Esintiler" isimli suluboya resim sergisi 4 Mart tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir.




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