Eski Bakan Işılay Saygın, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Türkiye’nin en genç kadın Belediye Başkanı ve ilk kadın Çevre Bakanı Işılay Saygın, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

İzmir Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlıkları Devlet, Çevre, Turizm Bakanlıkları ile Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı unvanı alan Işılay Saygın ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Işılay Saygın ve birbirinden değerli 22 bayanı makamında ağırlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, her birine tek tek hoş geldiniz diyerek Nazilli’yi ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süreçteki hizmetlerini anlattı. Başkan Alıcık’ın makamında ve Nazili’nin girişinde gördükleri Okumak, Yaşamak ve Yaşlanmak ideal şehir Nazilli sloganın dikkatinden kaçmadığını belirten Işılay Saygın, bu sloganın hayatın özeti ve kalıbı olduğunu vurgulayarak yol arkadaşları ile birlikte Nazilli’de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Nazilli’ye verdiğim sözlerin hepsini tuttum

42 ilden büyük bir İlçe olan Nazillimizde diyerek sözlerine başlayan Haluk Alıcık Nazilli’de organize sanayi ve üniversiteyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ve Nazilli’nin il olmayı hak eden ilçelerden biri olduğunu belirtti. 2009 yılından bu yana İki dönemdir Nazilli’ye başkanlık ettiğini ve öğretmenlik yaparken Belediye Başkanlığına seçildiğini söyleyen Alıcık kendisi hakkında da bilgiler verdi. 2009 yılından bu yana Nazilli’ye verdiği tüm sözleri tutarak Nazilli’de pek çok hizmetin altına imza attıklarının altını çizdi. Belediye Başkanlığının ilk döneminde hiç sıkıntısız çok şey yaptıklarını ancak 2 dönemde iyi hazırlanmamış bir Büyükşehir yasasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Alıcık Nazilli Belediyesi gibi pek ilçe belediyesinin bu yasadan memnun kalmadığına vurgu yaptı. Yasayla birlikte gelirlerinin azalmasının Belediyelerin belini büktüğünü belirten Haluk Alıcık, “Büyükşehir Yasası’ndan sonra gücümüz azaldı. Fakat biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanlık sisteminin ardından bazı ilçelerin il olması söz konusu. Nazilli’de bunlardan bir tanesi. Burada topraklar çok verimli. Uzun ömürlü insanlar var. Tüm bunları göz önüne alarak çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Nazilli’de Akdeniz Üniversitesi tarafından bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonrasında Nazilli uzun ömürlü insanların yaşadığı şehir olarak tescillendi. Buna istinaden biz Belediye olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak Alzheimer Merkezini yaptık. Bunu kendi imkânlarımız ile gerçekleştirdik. Bura da çalışan personel de belediyemizin personelidir. Hastalar tamamen ücretsiz olarak bu merkezden yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra yene belediyemiz tarafından bir huzur evi yaptık. Bana bu güne kadar yaptığım hizmetler soruluyor. Pek çok projemiz oldu ama bana en çok haz veren, iyi ki yapmışım dediğim hizmetlerden 2 sidir ve başka belediyeler tarafından örnek alınmıştır” dedi.

Başkan Haluk Alıcık’a plaket takdim etti

Kendisinin de Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Işılay Saygın yeni çıkarılan Büyükşehir Yasasının 2 başlılık yarattığını bu yüzden kanunda devamlılık olmadığı sürece her seferinde yapılan değişiklikler ile bu tür sıkıntıların da yaşanacağını söyledi. Ancak bu sıkıntıları yaşayan bir belediye olmasına rağmen Nazillide yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirten Işılay Saygın Haluk Alıcık’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Saygın “Büyükşehir Yasası sizin gibi belediyelerin önüne set koydu. Vatandaş yolda çukur görse ilçe belediyesinden biliyor. Fakat bilmiyorlar ki büyükşehir sorumlu. Uygulamanın içinden gelen bir insan olduğum için sıkıntılarınızı biliyorum. Kanunlar çıkarılıyor fakat devamlılık sağlanmıyor” dedi.

Nazilli’de oluş nedenleri ile Başkanlığını yaptığı dernek hakkında bilgi veren Işılay Saygın, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (İWSA) ve Türk Kadınlar Konseyi adına Nazilli’ye yaptıkları ziyaretlerinde misafirperverliklerinden dolayı Başkan Haluk Alıcık’a plaket takdim etti. Kendilerini Nazilli’de görmekten ve misafir etmekten çok mutlu olduğunu ve duyduğu onuru ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’da Saygın’a Efe minyatür heykeli, plaket ve uzun yaşam sepeti takdiminde bulundu. Işılay Saygın ve beraberindeki 22 bayan ile hatıra fotoğrafı çekilen Alıcık tüm bayanlara içinde Nazilli’ye özgü ürünler ve tanıtımına ait kaynakların yer aldığı paketleri hediye ederek uğurladı.

Belediye ziyaretleri sona eren Işılay Saygın ve beraberindeki bayanlar sırasıyla Gıdı Gıdı Treni, Sümerbank Atatürk Müzesi, Alzheimer Merkezi Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi ve Nazilli Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Hangar Kafe &Resterontı ziyaret etti. Gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen Işılay Saygın ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (İWSA) ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri ziyaretlerinde sık sık fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi ihmal etmediler.