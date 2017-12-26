Eski Başkan Aksu, ölümlü kazaların önüne geçmek için kampanya başlattı

Arkadan çarpmalı ölümlü kazalara dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından kampanya başlatan Aydın Belediyesi eski başkanı Hüseyin Aksu, “Kamyon ve Tırlara arkadan çarpan otomobillerde aracın altına girerek, otomobilin üstünün biçilmesi sonucu ölüm oranı çok yüksek. Daha geçtiğimiz günlerde üç gencimizi bu yüzden toprağa verdik. Bu ölümlü kazaların önüne geçilebilmesi için, ağır vasıtaların arkasına, özel bir tampon uygulamasının zorunlu hale getirilmesi ve araçlarda sensor kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Her yıl yüzlerce insanımızın canına mal olan bu konuda dikkat çekmek için kampanya açıyorum” dedi.

Aksu’dan “Akıllı Araç” önerisi

Belediye eski Başkanı Hüseyin Aksu, sosyal medyadan, arkadan çarpmalarda can güvenliğini arttırmak için, kamyonlar ve tırlara özel tasarımla arka tampon yapılması konusundaki önerisine çok sayıda cevap ve yorum aldığını belirterek, “Ben arkadan çarpanları ve dikkatsiz sürücüleri savunmuyorum. Bu konuda sonuna kadar halkısınız. Benim söylediğim, araçlardaki güvenlik standartlarının arttırılması. 1970’ li yıllarda, otomobillerin tamponlarının 20 km/s kadar önden veya arkadan çarpmalarda sıfır hasar verecek şekilde güçlendirilmesi ve yaylı emicilerle donatılması konusunda Amerika’da bir standart çıkartıldı. Ancak üreticilerin işine gelmediği için kaldırıldı. Ayrıca, elektronik sensor sistemleri ile de araçların güvenliği arttırılarak “Akıllı Araçlar” oluşturulabilir. Ben, insan faktörü konusunda mutabıkım. Sürücü olmanın çok daha etkin bir eğitimle mümkün olması ve sürücülerin sürekli eğitim ve bilinçlendirme içinde olmaları gerektiğini bende kabul ediyorum. Yani trafik eğitimi ve bilinci konusunda yapılması gereken çok ama çok şey var. Bu konuda yorum yapan herkes haklıdır. Ancak, bunun dışında ne yapılabilir. O konuda araştırmalar yapıyorum” dedi.