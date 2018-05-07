Eski Eserleri Sevenler Derneği’nden tarih dostu Özakcan’a plaket

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek, Aydın’ın kültür, tarih ve değerlerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle Başkan Özakcan’a teşekkür ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Eski Eserleri Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Mehmet Özçakır tarafından, Aydın’a yapılan kültürel hizmetleri nedeniyle Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Eski Eserleri Sevenler Derneği’nin 45 yıldır Aydın’ın kültür ve tarihiyle ilgili araştırma, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı projeler yürüttüğünü belirten Özçakır, sayıları beş tane olan tarihi yapıların, Efeler Belediyesince Aydın’a kazandırılmasından dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi. Başkan Özakcan, Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği’ne ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine takdim edilen plaket için de teşekkür etti.