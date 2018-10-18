Eski Turizm Bakanı Atilla Koç, gözyaşlarını tutamadı

Aydınlı eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Köşk ilçesi ziyaretinde gözyaşlarını tutamazken, kızını bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kızı Bakan Selçuk'un konuşması sonrası mikrofonu eline alan Koç, kızıyla gurur duyduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Osmanlı döneminde vardır ama, Cumhuriyet döneminde sağlığında bir bakanın evladını bakan olarak görme şerefi sadece bana nasip oldu. Bana bu şerefi bahşeden yalnız Türkiye'nin değil, bütün mazlumların lideri, Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyum. Ben bu memleketin evladı olarak hizmet ettim. Hizmet etmeye devam ediyorum. Ama benim hizmetlerimi sağlığımda bir başka bakan arkadaşım, kızıma bu hizmetler üzerine vazife deruhte etmek görevi verilmesi cidden çok şeref verici bir şey. Duygulandım, bu duygulandığımdan dolayı da herhangi bir pişmanlık duymuyorum. İnsan dertten de ağlarmış sevinçten de ağlarmış, Ben anamın ve anamın babaannesinin ismini alan Zehra Zümrüt'e teşekkür ediyorum. Allah onu başarılı kılsın” dedi.

Eski bakan Koç'un konuşması vatandaşlar tarafından sık sık alkışlandı.