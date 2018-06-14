Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri yönetimi iftarda bir araya geldi

Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Aydın Muğla yolu üzerindeki bir tesiste gerçekleşen iftar yemeğine AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve aynı zamanda Şoförler Otomobilciler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç’in yanı sıra Aydın ve Muğla illerindeki kefalet kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Davetlerine icabet eden ve esnafın derdi ile dertlenen herkese teşekkür eden Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılığı döneminde ve daha sonra da milletvekili seçildikten sonra da gece gündüz esnafın derdi ile dertlenen Mustafa Savaş yani bizim Mustafa buraya milletvekili olarak değil bizim kardeşimiz olarak davet edildi” diyerek esnafa olan desteklerinden dolayı Mustafa Savaş’a teşekkür etti.

Esnafa verilen desteklerden dolayı Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan ve diğer ilgililere teşekkür eden Başkan Saraç, “Esnaf ı güçlendirdiniz. Esnaf bugün dünden daha iri ve daha diri oldu. Ben bugün esnaf adına sevinçliyim ve gururluyum. Bugün Datça’dan, Fethiye’den Aydın’daki 47 kooperatifimizin yönetimi burada. Memleketin ve esnafın derdi ile dertlenen gece gündüz demeden çalışan herkese teşekkür ediyorum” diyerek plasman konusunda esnafa desteklerin devam etmesini istedi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirten Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan, Halk Bankası ile esnafın özdeşleştiğini belirterek “Esnaf ne istiyorsa birinci önceliğimiz odur” dedi.

Başkan Saraç, iftar yemeğinin sonunda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan’a Aydın’ın simgesi olan özel yapılmış ‘Efe heykeli’ hediye etti.