Esnaf temsilcilerinden Didim Vergi Dairesi'ne ziyaret

Aydın'ın Didim ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Didim Vergi Dairesini ziyaret etti.

Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın vergi daireleri ile ilgi yeni yönetmenlikler hakkında bilgi verdi.

Esnafın sorunları ve sorunların çözümü yönünde her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul, yönetime geldikleri günden bu yana esnafın kurumlarla olan işlerinin zaman kaybına uğratmadan zamanında yapılması için gerek resmi kurumlar gerekse sivil topum kuruluşları ile diyalog içerisinde olduklarını belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarete, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik ve Genel Sekreter Ayşe Durmaz'da katıldı.