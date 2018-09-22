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Esnaflar, Vali Köşger'i ‘Esnafının Efesi' ilan etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinin ilk küçük sanayi sitelerinin yer aldığı eski sanayi bölgesinde hizmet veren esnaflar, Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek “Aydın Esnafının Efesi” unvanını verdi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinin ilk küçük sanayi sitelerinin yer aldığı eski sanayi bölgesinde hizmet veren esnaflar, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek “Aydın Esnafının Efesi” unvanını verdi.



Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yönetim ve denetim kurulu üyeleri Sebahattin Aydın, Hakan Çağlar, Osman Ağır, Gürcan Girgin, Volkan Bingöl, Mustafa Çağlar, Volkan Özçineli, Talip Şimşek, Oda kooperatif yönetiminden Erkan Kaya, Coşkun Ülker ve sanayi esnafından Sencer Gündüz'den oluşan esnaflar, Vali Köşger'i ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini iletti.



Küçük sanayi esnafının ülkemiz ve Aydın için önemli hizmetler yerine getirdiğini ifade eden Vali Köşger, “Her zaman esnafımızın yanındayız. Tamamen yerli ve milli özellik taşıyan esnafımız bu ülkenin temel taşlarından birisidir. Gerek istihdama gerek ise ekonomiye katkıları çok büyük” dedi.



Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Künkçü ise, “Valimizin sanayi esnafının sorunlarına el atmasından ve taleplerimizi yerine getirmesinden dolayı çok mutluyuz. Valimiz Yavuz Selim Köşger'e yakın alakasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Küçük sanayiciler, Vali Köşger'e esnaflara desteklerinden dolayı isminin yazılı olduğu camdan isimlik ve Aydın Efesi figürlü heykel hediye ederek, “Aydın Esnafının Efesi” unvanını verdi.

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