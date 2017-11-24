Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 08:28

Ev Işığı projesiyle 263 ailenin yüzü güldü

Nazilli Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan ve hayırsever vatandaşlardan toplanan fazla miktarda mobilya ile ev eşyasının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayan Ev Işığı Projesi ile bu güne kadar 263 ailenin yüzü güldü.

Ev Işığı projesiyle 263 ailenin yüzü güldü

24 Kasım 2017 08:28


Nazilli Belediyesi’nde çalışan 3 gönüllü tarafından başlatılan ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın destek verdiği Ev Işığı Projesi sayesinde 2015 yılından bu yana 263 aileye ulaşıldı.


Ev ve işyerlerinde kullanılmayan mobilya ve beyaz eşyaların ihtiyaç sahibi ailelere iletilmesini sağlayan proje kısa sürede amacına ulaştı.


İhtiyaç fazlası ev eşyalarının Nazilli Belediyesi deposunda temizlenip bakımlarının yapılmasının ardından talepte bulunan ailelerin evlerine belediye ekiplerince nakledildi.


Nazilli Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma verdikleri önemi vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bu tür projelere destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç