Ev Işığı projesiyle 263 ailenin yüzü güldü

Nazilli Belediyesi’nde çalışan 3 gönüllü tarafından başlatılan ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın destek verdiği Ev Işığı Projesi sayesinde 2015 yılından bu yana 263 aileye ulaşıldı.

Ev ve işyerlerinde kullanılmayan mobilya ve beyaz eşyaların ihtiyaç sahibi ailelere iletilmesini sağlayan proje kısa sürede amacına ulaştı.

İhtiyaç fazlası ev eşyalarının Nazilli Belediyesi deposunda temizlenip bakımlarının yapılmasının ardından talepte bulunan ailelerin evlerine belediye ekiplerince nakledildi.

Nazilli Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma verdikleri önemi vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bu tür projelere destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.