Evden 5 kamyon çöp çıktı

Nazilli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki vatandaşın biriktirdiği çöpler mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Nazilli’nin Kurtuluş Mahallesinde bir evden yayılan kötü kokunun mahalle halkını rahatsız etmesi üzerine vatandaşlar emniyet güçlerine ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri ve belediye ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Geçmiş yıllarda da aynı ihbarı alan ve 2 katlı evde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 4 saat sonunda 5 kamyon çöpü evden çıkardı.

Çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden mahalle sakinleri, “Söz konusu evden kötü bir koku yayılıyor. Koku nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Belediye ekipleri geçen yıl bu evden 7 kamyon çöp çıkardı fakat burada yaşayan vatandaş tekrar biriktirmiş. Biz de belediyeye tekrar şikayette bulunduk. Koku nedeniyle eve girmeyi bırakın önünde burmak bile çok zor. Belediyemizden Allah razı olsun” diye konuştu.