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28 Ağustos 2018 15:46

Evin duvarına çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kuşadası’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Evin duvarına çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

28 Ağustos 2018 15:46


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi Mavi Kavşağı’nda meydanında gelen trafik kazasında 09 K 5463 plakalı otomobil ile 09 AAY 866 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.N. olay yerine gelen ambülansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Kesedağı bölgesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında ise direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir otomobil evin duvarına çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazada maddi hasar meydana geldi.




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