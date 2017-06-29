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29 Haziran 2017 16:30

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin bahçesinde 76 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

29 Haziran 2017 16:30


Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesinde yaşayan D.S’nin kendisine ait evin bahçesinde yasa dışı ekim yaptığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izinle ev ve eklentilerinde arama yaptı. Evin bahçesinde yapılan aramalarda boyları 40 santimetre ile 1 metre arasında değişen 76 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Ele geçirilen bitkiler, jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi. Gözaltına alınan D.S., ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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