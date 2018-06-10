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10 Haziran 2018 15:38

Ezdiği engelli anne ve oğlunu ölüme terk ekip kaçtı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında ezilen işitme engelli anne ile 2 yaşındaki oğlu, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Ezdiği engelli anne ve oğlunu ölüme terk ekip kaçtı

10 Haziran 2018 15:38

Anne ve oğlunu ezen kamyon şoförü, arkasına bile bakmadan kaçtı.


Kaza, öğle saatlerinde İncirliova’nın Acarlar Mahallesi 51 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bir inşaatta çalışan Musa İ. (56), kullandığı 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonunu mahalle bakkalının önüne park etti. Kamyondan inen Musa İ, alışveriş yaptıktan sonra kamyona binerek hareket etti. O sırada bakkalın önünde oynamakta olan 2 yaşındaki Bilal Temur’un kamyonun altında kalacağını fark eden işitme ve konuşma engelli anne Yonca Temur, oğlunu kurtarmak için kendisini kamyonun önüne attı.


Kör noktada bulunan iki kişiyi fark etmeyen Musa İ. hafriyat kamyonuyla anne ve oğlunun üzerinden geçti. Mahalle sakinlerinin bağrışmaları üzerine paniğe kapılan kamyon şoförü Musa İ. ağır yaralanan anne ve oğlunu kaderlerine terk ederek kamyonunu olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri kazada ağır yaralanan Bilal ve annesi Yonca Temur’u ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan anne ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sürücünün olay yerinde bırakıp gittiği kamyon, başka bir inşaat çalışanı tarafından incelenmek üzere İncirliova Polis Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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