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20 Eylül 2017 08:52

Facia ucuz atlatıldı

Aydın-Muğla yolu üzerinde bulunan Savrandere Köyü Mahallesi yakınlarında meydana gelen arazi yangını itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Facia ucuz atlatıldı

20 Eylül 2017 08:52

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan bölgede doğalgaz boru hattı bulunması herkesi korkuttu.


Akşam saatlerinde Savrandere Mahallesi çay kenarı yakınlarındaki Mihriban Güldalı’na ait zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne ihbar ederek yardım istediler. Kısa sürede bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi yangına hemen müdahale etti. Yanan yerin hemen yakınından doğalgaz boru hattının geçtiğini gören ekipler Orman ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında onlarca dönüm tarım alanı ve çok sayıda zeytin ağacı yandı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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