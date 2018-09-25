Faik Kocagöz Caddesi, Söke'nin yeni yüzü oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Söke'de asfaltlanmadık cadde, girilmedik sokak kalmayacak sloganıyla başlattığı alt ve üst yapı hamlesi tam gaz devam ediyor.

Aydınlılara daha iyi hizmet vermek için bürokratlarından mesai gözetmeksizin çalışmalarını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Söke'de devam eden çalışmaları yerinde takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, Faik Kocagöz Caddesi'nin 3 mahalleyi kapsayan çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Akkentli, “Kayas Caddesi'nin birleşiminden Mehmet Semerci Caddesi'ne kadar 3 mahalleyi kapsayan bir bölgede çalışma yapıyoruz. Şu an hastane önünde refüj çalışması yapılıyor. Acil servisin giriş yönünde vatandaşlarımıza hem park alanı hem de trafiğin akışı için çift yönlü bir alan bıraktık. Büyükşehir yetkilileri ve hastane yönetimiyle yaptığımız toplantılarda çok büyük bir proje ortaya çıktı. Uzun zamandır çalışmalarımız sürüyor. Bu cadde Fevzipaşa, Konak ve Yenikent Mahallelerini içine alan uzun bir cadde. Faik Kocagöz Caddesi'nin Yenikent tarafını tamamlamıştık. Orada yeni bir cadde de açmıştık ama burası daha öncede olan bir caddeydi. Buranında trafik düzenlemesini yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu göreve geldiğinden beri yapılmadık yol bırakmıyoruz. Merkez dışı mahallelerimizde yolunu yapmadığımız yer kalmadı, merkezde de şu an Faik Kocagöz'ü yapıyoruz. Bu cadde bitince programlanan çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Söke'mize Hayırlı uğurlu olsun” dedi.