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06 Temmuz 2018 10:09

Farklı kültürler Didim’deki festivalde buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 5.

Farklı kültürler Didim’deki festivalde buluştu

06 Temmuz 2018 10:09

Didim Uluslar arası Halk Dansları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Festival kapsamında Didim’e ülkemizin değişik bölgelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Yunanistan, Makedonya, Acaristan, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna’dan ekipleri katıldı. Festival ilk gününde ekipleri Akbük mahallesinde gösterilerini sunarken ikinci gününde ise Didim Belediye parkındaki amfi tiyatroda gösterilerini sundu.


DAHOT Dernek Başkanı İlyas Aydur, 5. düzenlenen festivalde her yıl farklı ekipleri Didim’de ağırladıklarını belirterek, emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.


Didimlilerinde büyük ilgi gösterdiği festival kapsamında sahne alan ekipleri kendi yörelerine ait oyunları sergilediler.




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