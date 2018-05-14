Farklı yörelerin dans kültürleri Aydın’da buluştu

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte 16 ayrı ekip farklı yörelerden farklı dans kültürleri Aydınlılarla buluşturdu.

Eğitim gören kursiyerlerin oyunlarını sahnelediği şenlikte Kırklareli, Bodrum, Aydın, Muğla, İzmir, Kütahya, Denizli, Burdur, Trabzon, Denizli, Silifke, Antep yörelerinden halk dansları gösterileri yapıldı.

Kursiyerlerden Murat Elçin halk dansları şenliğinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Kursumuzda iki yıl iyi vakit geçirdik, çok iyi şeyler öğrendik. Bizden sonraki yeni kursiyerler de bu güzel atmosferi yaşasın. Sosyal etkinliklere ve kültür merkezlerine önem veren Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Nazilli’de öğrendikleri halk oyunu gösterisini Aydın’da sergileyeceklerini belirten Sibel Güneş ise çok heyecanlı olduğunu belirterek kendisine bu imkanı tanıyanlara teşekkür etti.

‘Anadolu’dan Esintiler Halk Dansları Şenliği’nden büyük keyif alan vatandaşlar, kültür merkezlerini Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.