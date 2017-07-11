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11 Temmuz 2017 10:04

Fatih Mahallesi Muhtarlığında AFAD eğitimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarlığında AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi Muhtarlığında AFAD eğitimi

11 Temmuz 2017 10:04


Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Aile Eğitimi kapsamında AFAD Aydın İl Müdürlüğü personeli ile Efeler İlçesi Fatih Mahallesi muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu’yla ortaklaşa, Fatih Mahallesi Kültür Ve Sanat Evinde, mahalle sakinleri ve Pastacılık Kursu gören bayanlara Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi verildi.


Ayrıca bu eğitim sonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının başlattığı ‘O Kahraman Benim’ kampanyası hakkında bilgi verilerek, bu konuda katılımları sağlanması istendi. Eğitimlerin Aydın’ın diğer mahallerinde de devam edeceği belirtildi.




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