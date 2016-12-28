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28 Aralık 2016 14:25

Fatih Mahallesi’ndeki 6 buçuk yıllık pazar hasreti sona eriyor

Fatih Mahallesi’ndeki 6 buçuk yıllık pazar hasreti sona eriyor

28 Aralık 2016 14:25

Fatih Mahallesi sakinlerinin yıllardır hasretle beklediği ‘Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ hasreti 30 Aralık 2016 Cuma günü kurulacak olan pazar ile son bulacak.
Eski Aydın Belediyesi döneminde inşa edilen ve sosyete pazarı olarak hizmet veren pazar yeri 2010 yılının Temmuz ayında kapanmıştı. Kapatılmasının ardından amacı dışındaki işlerde kullanılan kapalı pazar yerinin kaderi aradan geçen 6 buçuk yılın ardından değişti. 2016 Nisan ayında yeniden toplanan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nundan çıkan karar ile Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne verildi. Komisyondan çıkan kararın ardından Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan pazar yerinin amacına uygun olarak kullanılması için kolları sıvadı.

Esnaf odalarını ve Pazar esnafı ile görüşen Belediye Başkanı Özakcan, yapılan istişareler sonucunda kısa sürede Pazar yerinin faaliyete açılması için belediyenin ilgili birimlerini adeta seferber ederek mahalle halkının özlemine son vermek için çalışma başlattı.

Efeler Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında Yedieylül Mahallesi’ndeki Cuma Pazarı ile Efeler Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nın Fatih Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerine kaldırılarak tek pazar olarak Cuma günleri açılması yönünde karar alındı.

Alınan kararın ardından Başkan Özakcan, yıl sonuna kadar pazar yerinin açılacağı müjdesini verdi. Özakcan’ın müjdesinin ardından belediyenin ilgili birimleri pazar yerinde hummalı bir çalışma başlattı. Pazar yerinin içerisinde bulunan kapalı dükkanlar, umumi tuvaletler ve pazar yerinin genelinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak yeniden boyandı. Pazar yerinin dış güney cephesine de çeşitli meyve ve sebzelerin görselleri çizilip boyanarak renkli bir görüntü oluşturuldu. Bir ay gibi kısa bir sürede çalışmalar tamamlanarak pazar yeri açılışa hazır hale getirildi.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bu durumdan mahalle halkımız da oldukça memnun. 30 Aralık Cuma günü kurulacak ilk pazar ile kapalı pazar yerimiz faaliyetine başlayacaktır. Resmi olarak açılışımız önümüzdeki günlerde uygun bulunan bir zamanda yapılacak. Pazarımız başta mahalle halkımız olmak üzere Efeler ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.



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