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27 Ağustos 2018 09:16

Fatih Portakal denizi değil yeşili seçti

Fox Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal yaz tatilinin büyük bir bölümünü yıllardır olduğu gibi deniz kenarında değil yaylalarıyla meşhur baba ocağı Aydın’ın en küçük ilçelerinden Karacasu’da geçirdi.

Fatih Portakal denizi değil yeşili seçti

27 Ağustos 2018 09:16


Merkezi 6 bin nüfuslu sessiz, sakin ve karmaşadan uzak bir vakit geçirip yeni sezon öncesi kafasını dinleyen Fatih Portakal, oksijeni ve temiz havasıyla tanınan ilçede uzun bir süre tatil yaptı. Çam, meşe ve kavak ağaçlarıyla kaplı, temiz havasıyla doktorlarca da tavsiye edilen ilçeye yer tatil döneminde gelen ünlü anchorman ilçe sakinleriyle sohbet edip ilçe gündemini takip ediyor.


Dünya Kalıcı Mirası Listesine Türkiye’den dahil edilen 17. Değer olan ünlü Antik Kent Afrodisias’ın da sınırları içerisinde bulunduğu Karacasu’da farklı ve alternatif bir tatil geçiren Fatih Portakal, ihtiyaçlarını ilçe esnaflarından giderirken alışverişini de ilçede bulunan organik pazardan yapıyor.




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