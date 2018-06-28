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28 Haziran 2018 19:20

Fatsa’da Tales Matematik Müzesi işbirliğinde Matematik Merkezi açıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji Tales Matematik Müzesinin işbirliğiyle, Fatsa’da Matematik Merkezinin açılışı gerçekleşti.

Fatsa’da Tales Matematik Müzesi işbirliğinde Matematik Merkezi açıldı

28 Haziran 2018 19:20


Proje tasarımını Metin Akyol’un yaptığı, eğiticilerin eğitimlerini Zeynep Yavuz’un gerçekleştirdiği ve müze kurulumunu Serkan Üçöz’ün yaptığı merkez, Fatsa ve çevresine hizmet verecek.


Aydın Özel Başak Koleji’nden yapılan açıklamada; “Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen, sponsorluğunu Fatsa Belediyesinin gerçekleştirdiği bu merkezin kurulmasından büyük mutluluk duyuyor, matematik ve bilimi sevdirmek adına yapılacak yeni girişimlerin içerisinde olmanın heyecanını taşıyoruz” denildi.




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