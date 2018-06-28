Fatsa’da Tales Matematik Müzesi işbirliğinde Matematik Merkezi açıldı

Proje tasarımını Metin Akyol’un yaptığı, eğiticilerin eğitimlerini Zeynep Yavuz’un gerçekleştirdiği ve müze kurulumunu Serkan Üçöz’ün yaptığı merkez, Fatsa ve çevresine hizmet verecek.

Aydın Özel Başak Koleji’nden yapılan açıklamada; “Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen, sponsorluğunu Fatsa Belediyesinin gerçekleştirdiği bu merkezin kurulmasından büyük mutluluk duyuyor, matematik ve bilimi sevdirmek adına yapılacak yeni girişimlerin içerisinde olmanın heyecanını taşıyoruz” denildi.