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14 Temmuz 2018 15:43

Festivalde kaybolan Tuğçe’ye bulundu

Nazilli’deki evinden ’Kuşadası’ndaki gençlik festivaline gidiyorum’ diyerek ayrılan ve festivalin ilk gecesinin ardından ortadan kaybolan 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya 3 gün sonra Kuşadası polisi tarafından bulundu.

Festivalde kaybolan Tuğçe’ye bulundu

14 Temmuz 2018 15:43


Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 17 yaşında lise son sınıfı öğrencisi Tuğçe Yalçınkaya kuzeniyle gittiği Kuşadası Gençlik Festivali’nin ilk gün programı sonunda ortadan kaybolmuştu. Polisin 3 gün boyunca aradığı genç kız, bu gün Kuşadası Alış Veriş Merkezi’nde 18 yaşındaki Batuhan Güven Birol isimli erkek arkadaşıyla gezerken Kuşadası polisi tarafından bulundu.


Genç kız ilk ifadesinde festivalin ilk gecesinin ardından Nazilli’ye dönmek için otostop yaptıklarını belirterek, “Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli’ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada Annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım“ dedi.




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