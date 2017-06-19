FETÖ sanığı başka bankadan çektiği krediyi Bank Asya’ya yatırmış

Meslekten ihraç edilen 34 yıllık sanık imam, başka bir bankadan çektiği krediyi Bank Asya’ya yatırdığını itiraf etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Nazilli ilçesindeki esnaf ve sivil toplum örgütü yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu’nda görülen 67 sanıklı davanın ilk duruşmasına 6’sı tutuklu ve 58’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar, sanıkların avukatları ve aileleri katıldı. Soruşturma kapsamında 3 sanığın halen aranmakta olduğu bildirildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Ümit’in başkanlığında gerçekleşen ilk duruşma sanıkların kimlik ve adres tespitinin yapılmasıyla başladı. Duruşmada daha sonra sanıkların savunmaları dinlendi. Tutuklu 6 sanığın tamamı ilk duruşmaya farklı illerdeki cezaevlerinde bulundukları için SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Önce serbest kaldı, boşandığı eşinin beyanı üzerine yeniden tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tutuklu bulunan sanık Ahmet A., hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını kabul ederek, “Dernek üyeliği suçlamasından serbest bırakılmıştım. Boşandığım eski eşim benden ve ailemden öç almak için beni şikayet etti. Tutuklanınca çocuklarımı ailemin yanından aldı. Eski eşimin benim hakkında söyledikleri asılsızdır. Eşim bana şiddet uygulamıştır” dedi.

Tavşanlı cezaevinde tutuklu bulunan sanık Mehmet Şaban Ş. de, terör örgütü üyesi olduğu suçlamasını reddetti. Nazilli’de faaliyet gösteren Ör-Koop’ta iki dönem müdürlük yaptığını ifade eden sanık, savunmasına şu şekilde devam etti: “Kooperatifin yönetim kurulu başkanı iki dönem AK Parti’den milletvekili olan Ahmet Ertürk’tür. FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Nazilli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden (NASİAD) kooperatife üyelik teklifi geldi. Biz de katılım olsun diye kabul ettik. 17-25 Aralık’tan önce dernekle olan ilişkimizi kestik. Ben, tüzel kişiliği temsilen orada bulunuyordum. Dernekle ilişkimizi kesmemizin sebebi Ahmet Ertürk’ün talimatıdır. Evimde ele geçirilen dergileri ilk kez gelen memur arkadaşlarla birlikte kızımın odasına girdiğimde gördüm. Ülkeme 3 tane patent kazandırdım. Bunlarla 2 milyar dolarlık girdi sağladım. Terör örgütüyle bağlantım yoktur.”

Başkan bankadan çektiği krediyi Bank Asya’ya yatırmış

Suçlamaları kabul etmeyen, 34 yıllık imamlık yaptıktan sonra örgüt üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen Mustafa G. ise, “Yıllarca teröristin Müslüman olamayacağını anlattım ama bu suçtan tutukluyum. Üyesi olduğum Gonca Derneği faaliyetteyken FETÖ diye bir şey yoktu. Arıcılık yapmak için başka bir bankadan çektiğim krediyi eşimin ‘bu dönemde arıcılık mı yapılır’ deyip kızması üzerine Bank Asya’ya yatırdım. Otomatik talimat vererek kredinin taksitlerini ödedim” dedi.

Sürekli 34 yıllık meslek yaşamından söz eden Mustafa G.’yi uyaran Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, “Camilerde hutbeleri de mi böyle veriyorsun? Eğer böyleysen cemaati bıktırırsın” diye azarladı.

Montaj için yurt dışına çıkmış

FETÖ’nün sözde Nazilli imamı Ömer Şanlıer ile birlikte niçin yurt dışına çıktığı sorulan tutuksuz sanık Adem B., “Ben elektrikçiyim. Özel Aydınlık İlkokulu ve NASİAD’ın elektrik işlerini ben yaptım. Üye olmamı istediler, kabul etmedim. Üyelikten haberim yok. Yurt dışında Orta Afrika’da elektrik işi var, gider misin dediler. İlçe imamıyla birlikte gittik, 15 gün kaldım. Bahsedilen binanın elektrik işlerini yaptım. İlk gidişimde alt yapıyı hazırladım, ikincisinde ise montajı yaptım” şeklinde ifade verdi.